Politie betrapt opnieuw 27 fietsers zonder verlichting

Dendermonde Dendermond­se jeugd weet wel raad met Jongeren­bud­get: deze twaalf projecten maken kans

De tieners in Dendermonde hebben heel wat inspiratie om een deel van het Jongerenbudget van de stad in te pikken. In totaal valt er 10.000 euro te verdelen. Twaalf projecten zijn in de running en dus is het nu stemmen geblazen. Projecten met meer dan honderd stemmen gaan door. Ontdek hier de ideeën van de Dendermondse jeugd.

25 november