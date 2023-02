Politie arresteert man onder invloed die met mes op straat loopt

Het incident gebeurde rond 16.00 uur vanmiddag op de Zandstraat in Appels. Kort voordien zagen enkele getuigen de man op de steenweg lopen met een mes in de hand. De politie kwam meteen ter plaatse met drie patrouilles en de politiehond en kon de man overmeesteren. Het mes was toen al weggegooid door de man. De opgepakte persoon was waarschijnlijk onder invloed van drugs en zou de afgelopen dagen al meermaals met de politie in contact zijn gekomen. Waarom hij gewapend op straat rond liep is niet bekend. Bij het incident raakte niemand gewond.