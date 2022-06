Polder Vlassenbroek laat Volaardebeek weer door open bedding stromen

Dendermonde Welkom in Dendermon­de, daags na Ros Beiaard: Pijnders zijn alweer op pad en 250 ton zand moet weg van Grote Markt

Zo groot het feest zondag was, zo stil is het in Dendermonde op maandag. Maar wie dacht dat de Pijnders van de Ros Beiaardommegang zouden uitslapen, komt bedrogen uit. Zoals de traditie het wil, trokken ze al vroeg op pad met hun collectebus. “We worden overal aangeklampt. Maar dat geeft niks. We zijn vooral aan het nagenieten.” Intussen is ook de grote opruimactie opgestart. Op stap door Dendermonde, ‘the day after’.

30 mei