Poederbrief in brievenbus bij Volkswoningen: 20 medewerkers naar huis gestuurd

Dendermonde Bewoner valt in slaap en vergeet kookpot op vuur, schade beperkt

In de Serbosstraat in Dendermonde is vrijdagavond een brand uitgebroken in een appartement. Een kookpot was op het vuur blijven staan en zette het brandalarm in werking, hierdoor werd er schade vermeden en was alles snel onder controle.

30 juli