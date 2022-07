Plastic Soup Surfer Merijn Tinga voert ook op Groene Dender strijd tegen eenmalige drankverpakkingen

Merijn Tinga is afgestudeerd als bioloog, gedreven kunstenaar en gepassioneerd surfer. Uit de combinatie van surfen, creativiteit en kennis ontstond de Plastic Soup Surfer. Met die campagne bindt Tinga de strijd aan met plastiek, dat de Oceanen vervuilt. Merijn zet zich in het kader daarvan met zijn Mission Reuse Expedition in tegen het gebruik van eenmalige drankverpakkingen. “In Nederland alleen al gaat het over ruim 5,5 miljoen wegwerpbekers die na één keer gebruik elke ochtend op de afvalberg terechtkomen of helaas al te vaak in onze natuur”, zegt hij.

Al die wegwerpbekers achter elkaar vormt een ketting van maar liefst 385 kilometer. Dat is de afstand die Merijn met zijn zelfgemaakt surfboard uit wegwerpbekers aflegt tussen Brussel en Amsterdam. Zondag hoorde daar ook een meet&greet in Dendermonde bij. “Als stadsbestuur onderschrijven we immers de missie van Merijn”, zegt schepen van milieu Marius Meremans (N-VA). “Wij hebben alvast wegwerpbekers verbannen. Zo werd tijdens de Ros Beiaardommegang resoluut gekozen voor herbruikbaar cateringmateriaal. Dat spaarde maar liefst 400.000 wegwerpbekers uit. Niet alleen goed voor het milieu, ook de stad lag er na het evenement ook veel properder bij ook al passeerden er ruim 86.000 bezoekers.”

Volledig scherm © Geert De Rycke

Het stadsbestuur ondertekende ook de Statiegeldalliantie om zo te vragen werk te maken van statiegeld op wegwerpverpakkingen. Ook daar strijdt Merijn voor. “En onze reinigingsdiensten gaan dagelijks op pad om straten proper te houden”, zegt burgemeester Piet Buyse (CD&V). “Kortom: we zetten graag mee onze schouders onder de boodschap van de Plastic Soup Surfer naar minder wegwerp. We ontvangen Merijn dan ook met open armen in onze stad. Voor Dendermonde in de klimaatkwestie immers van groot belang. Stijgt de zeespiegel met een paar meter door de opwarming van de aarde, dan ligt onze stad onder water.”

Merijn werd aan het kunstwerk van de Walvisstaart, gemaakt uit gerecycleerde petflessen, op de Groene Dender onthaald door onder andere de vele zwerfvuilmeesters die in de stad actief zijn. Zij werden voor de gelegenheid even in de bloemetjes gezet voor hun vele inspanningen om met regelmaat van de klok zwerfvuil in hun buurt op te ruimen.

Volledig scherm © Geert De Rycke

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.