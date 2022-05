Pijnders zorgen dat ook Aalsterse politiecombi’s promo voor Ros Beiaardommegang maken

Dendermonde/AalstIn de nachtelijke uren hebben de Dendermondse Pijnders, die op 29 mei het Ros Beiaard door Dendermonde zullen dragen, gezorgd voor een stunt in Aalst. Ze slaagden erin stickers voor de Ros Beiaardommegang op de Aalsterse politievoertuigen te plakken. Of hoe nu ook in de rivaliserende stad Aalst promotie wordt gemaakt voor het evenement.