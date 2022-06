Pijnders winnen Liers Pijndersconcours Reuzen zonder Grenzen

Voor de derde keer, met onderbreking door de coronapandemie, organiseerden de Lierse Pijnders een wedstrijd voor Pijnders vanuit heel Vlaanderen. Tijdens het Pijndersconcours Reuzen zonder Grenzen kunnen reuzendragers en dragers van Ros Beiaard (er zijn naast Dendermonde nog steden die er een eigen Ros op nahouden) zich met elkaar meten. Voor de Dendermondse Pijnders is de Ros Beiaardommegang, waarbij ze al hun kracht nodig hadden, nog maar net verteerd, maar ze trokken toch met twee teams naar het tornooi. Ze namen er deel aan de twee competities: een touwtrekwedstrijd en ludieke Highland Games, waarbij deelnemers onder andere met biervaten moesten gooien, een reus dragen en met boomstammen een parcours afleggen. De Dendermondenaren bleken in beide categorieën de strafste. De ploeg van Luc De Jonghe won de All Round Competitie, het team van Tim Buggenhout de touwtrekwedstrijd. “We hebben hier even getoond wat we waard zijn”, lacht De Jonghe. “De bekers zullen in ons lokaal staan blinken en als teambuilding kon dit ook tellen. In Lier weten ze nu ook welke kracht we hebben, ze hebben ons zelfs gevraagd om in oktober tijdens hun Ommegang te komen helpen om hun Ros mee te dragen.”