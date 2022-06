Pijnders schenken chocoladen Ros Beiaard aan Blijdorp

Dat de Pijnders, na hun doortocht met het Ros Beiaard door Dendermonde, op handen gedragen worden in de stad hoeft geen betoog. Daarvoor kregen ze zelfs tijdens het bedankingsfeest op de Grote Markt een week na de Ommegang van serviceclub Kiwanis het reuzegrote chocoladen Ros Beiaard cadeau. Dat werd gemaakt door chocolatier Jurgen Baert. “We waren natuurlijk vereerd met dit cadeau, maar we moesten er dan ook een geschikte plaats voor vinden”, zegt Pijnderdeken Gustaaf Mannaert. “De voorbije dagen stond het opgesteld in het stadhuis, maar we dachten na over een plek waar meer mensen er plezier aan zouden beleven. Omdat verschillende van onze Pijnders een link met Blijdorp hebben, ontstond dan ook snel het idee om het chocoladen Ros aan deze instelling voor personen met een mentale beperking te schenken. De bewoners en bezoekers van de Dendermondse afdeling in de Sint-Rochusstraat zullen het dagelijks kunnen bewonderen.”