Pieter Depouillon laat kinderen nummer inzingen voor Oekraïne om zo geld in te zamelen voor dokters van de wereld: “Opbrengst gaat naar steun aan oorlogsslachtoffers”

DendermondePieter Depouillon uit Dendermonde brengt binnenkort een nummer ‘Kids voor Kiev' uit via verschillende kanalen. De zanger en muzikant kwam op het idee om het nummer uit te brengen voor dokters van de wereld, en zo mee geld te helpen inzamelen om hulp te kunnen bieden aan de slachtoffers in Oekraïne. “De tekst in het lied is gebaseerd op een gedicht dat mijn mama, Huguette De Backer, nog geschreven heeft toen de kernramp in Tsjernobyl was gebeurd", zegt Pieter.

De oorlog in Oekraïne laat niemand onberoerd, en dus ook zanger en muzikant Pieter Depouillon uit Dendermonde niet. De man besloot een nummer op te nemen voor Oekraïne. Woensdag trok hij naar Image Sound Factory in Dendermonde, om er het nummer van ‘Kids for Kiev’ op te nemen. Het nummer zal uitgegeven worden voor dokters van de wereld. Het moet geld in het laatje brengen om slachtoffers van de oorlog te steunen.

Kernramp

“Het nummer dat we gaan maken is eigenlijk een tekst die in 1986 door mijn mama nog werd geschreven bij de ‘Vaganten’", zegt Pieter. “Het was eigenlijk meer een gedicht, dat werd geschreven naar aanleiding van de kernramp in Tsjernobyl.” Een hele tijd geleden vond Pieter de geschreven tekst terug, en gezien de huidige omstandigheden is het een tekst die weer enorm actueel is geworden. “Het is uiteraard jammer dat het weer actueel is, maar ik besloot om de tekst in een nummer te gieten, om zo toch iets te kunnen doen voor Oekraïne", klinkt het.

Pieter organiseerde de opname van de clip.

Kinderen zingen refrein

Pieter ging op zoek naar zangers en muzikanten en lanceerde ook een oproep voor kinderen om het refrein in te zingen. “Het leek mij een heel goed idee om dit door kinderen te laten inzingen en zo een sterke boodschap te kunnen creëren”, zegt Pieter. “Heel wat kinderen reageerden meteen op de oproep. Ook de academie in Dendermonde was bijzonder enthousiast.” In totaal zingen zestien kinderen het liedje mee in.

Nadat het nummer stilaan vorm kreeg, nam Pieter contact met dokters van de wereld, met de vraag om met hen samen te kunnen werken. “Ook daar werd enthousiast gereageerd. Het nummer zal onder hun organisatie naar buiten gebracht worden”, aldus Pieter.

Pieter wil nu het nummer zo snel mogelijk afwerken zodat hij er snel mee naar buiten kan komen. “Het is de bedoeling om het nummer zo breed mogelijk te verspreiden via sociale media, tik tok en andere kanalen, maar ook de lokale media en radiozenders hoop ik te bereiken”, vertelt Pieter. Eens het nummer uitgebracht is, zal er ook een rekeningnummer bij getoond worden. Daarop kunnen mensen een bijdrage storten om de hulp aan oorlogsslachtoffers te steunen.

Meer info over het project kan je vinden op www.facebook.com/kidsvoorkiev.