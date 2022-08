Pick-up truck gaat in vlammen op na mogelijk technisch defect, brandweer kan erger voorkomen

De brand ontstond omstreeks 18.30 uur vrijdagavond op de Hamsesteenweg in Grembergen. De bestuurder reed er met zijn Pick-up in de richting van Dendermonde toen hij plots een brandgeur waarnam. Hij plaatste het voertuig aan de kant en zette de airco nadien op. Hierdoor liep het mis en vatte het voertuig vuur op het fietspad. Een buurtbewoner kmam nog met een brandblusser om te proberen blussen, maar dit was net niet voldoende.

Het was een voertuig met een LPG-tank waardoor er een zeker risico aanwezig was. De brandweer kon echter vermijden dat het vuur zich verder naar achter verspreidde. In dit soort wagens zit wel een veiligheid ingebouwd die de nodige bescherming kan bieden bij dit soort voertuigbranden. Een boom die vlakbij stond ging ook in vlammen op en zette ook bijna een geparkeerde vrachtwagen op een oprit in brand. Die liep ook lichte schade op door de hitte van de brand. Bij de brand raakte niemand gewond, maar het voertuig dat nog maar enkele jaren oud was, is wel rijp voor de schroothoop. De Hamsesteenweg was in beide richtingen een tijdlang afgesloten voor het verkeer.