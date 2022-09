Pianorecital in Cultuurkapel Odulphus

Jozef De Beenhouwer wijdde zich, na het voltooien van zijn farmaciestudies, volledig aan de muziek. Hij studeerde aan de Muziekkapel Koningin Elisabeth in Brussel en aan het Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium in Antwerpen. Hij trad op met solorecitals en concerten in Europese landen en in de Verenigde Staten en realiseerde internationaal tal van radio-, tv-, plaat- en cd-opnames. Op zondag 11 september brengt hij in Dendermonde werk van Marinus De Jong, Ludwig Van Beethoven, Robert Schumann, Johannes Brahms, Lodewijk Mortelmans en Frédéric Chopin. Het concert begint om 11 uur. Liefhebbers kunnen terecht in Cultuurkapel Odulphus, aan de Sint-Onolfsdijk 85 in Dendermonde. Toegangskaarten kosten 25 euro. Info: www.odulphus.be.