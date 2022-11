Peter en Maria vieren gouden jubileum

Dezelfde studies brachten Peter en Maria indertijd bij elkaar. Beiden gingen na het middelbaar klinisch laborant studeren in Gent. “De vonk sloeg snel over en amper anderhalf jaar later besloten we al om te trouwen”, vertelt het koppel. “Acht jaar na ons huwelijk werd onze liefde bezegeld met de geboorte van zoon Stijn. Ondertussen zijn er ook twee prachtige kleinkinderen: Ine en Lise.”

Peter was heel zijn carrière aan het werk als laborant, ook in het Dendermondse ziekenhuis Sint-Blasius. Maria werd uiteindelijk secretaresse bij Werkhuizen Schepens, tot haar pensioen. Peter spendeerde de vrije tijd heel vaak aan quizzen, lezen en films, terwijl Maria van puzzelen houdt. En terwijl Peter van klassieke muziek houdt, is Maria meer in voor kleinkunst en country. Reizen is wel een gemeenschappelijke passie. “We bezochten alle belangrijke steden binnen Europa, maar gingen ook daarbuiten andere culturen opsnuiven”, vertellen ze. “Zo maakten we verre reizen naar Thailand, Egypte, New York en Mexico. Volgend jaar in mei staat er al een reisje gepland naar Toscane.”