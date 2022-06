Peter (43) krijgt rake klappen tijdens Baasrode Bruist: “Plots voelde ik zelf handen rond mijn nek en verloor ik het bewustzijn”

De feiten speelden zich afgelopen weekend af in het centrum van Baasrode, maar vandaag wil de veertiger zijn verhaal doen in de hoop ook nog extra getuigen te vinden. Peter was samen met zijn zoon en zijn vrouw naar de festiviteiten in Baasrode afgezakt en genoten er van een ontspannende avond. Toen ze rond twee uur ‘s nachts naar huis wilden vertrekken liep het plots mis. “Er ontstond een vechtpartij waar wij niet bij betrokken waren in eerste instantie”, zegt Peter. “Mijn 18-jarige zoon nam zijn gsm en begon te filmen en werd hierover aangesproken. We hebben toen gezegd dat we het filmpje gingen verwijderen en de discussie was hiermee afgesloten voor ons", klinkt het.