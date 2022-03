Perskring reikt Persprijzen uit, met bijzondere erkenning voor vrijwilligers vaccinatiecentrum

Met de Persprijzen wil de Dendermondse Perskring elk jaar stille werkers, die zich achter de schermen verdienstelijk maken, in de kijker zetten. In de categorie sport ging de Persprijs dit jaar naar voetbalclub Jong Sint-Gillis voor haar uitzonderlijke jeugdwerking. De club bestaat vijf jaar. In de categorie sociaal-cultureel mochten de Dendermondse Zwerfvuilmeesters de trofee in ontvangst nemen. Zij zetten zich dag in dag uit in om straten en pleinen in de stad proper te houden. De Lifetime Achievement Persprijs ging dan weer naar Marijke Dierick, al vijftig jaar duivel-doet-al bij de Appels Korfbalclub.