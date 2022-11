Perskring op zoek naar kandidaten voor Persprijzen

De Dendermondse Perskring, die alle journalisten uit de regio verbindt, reikt elk jaar de Persprijzen uit voor inwoners of verenigingen uit het werkingsgebied Dendermonde, Buggenhout en Lebbeke. Hiermee willen de betrokken journalisten stille werkers in het daglicht zetten, iemand belonen die zich gedurende het voorbije jaar bijzonder verdienstelijk maakte voor de gemeenschap of prestaties leverde die een regionale, nationale of internationale weerklank vonden. Zowel verenigingen en organisaties als individuen komen in aanmerking.

Wie meent de geschikte kandidaat te zijn, of te kennen, kan tot en met 31 januari 2023 de kandidatuur met bijhorende motivatie insturen bij voorzitter Marc Goossens, Hagewijkpark 37 in 9200 Dendermonde (marc.goossens.persbureau@skynet.be) of secretaris Willy Van Damme, Rootjensweg 3 in 9200 Dendermonde (willy.vandamme@scarlet.be). De persprijzen zullen in maart tijdens een academische zitting in Zaal Belgica BiS in Dendermonde uitgereikt worden.