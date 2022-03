Peird van ‘t Keer krijgt tweede leven voor Rosse Buurtenstoet: “Dynamischer en hedendaagser”

DendermondeEnkele vrijwilligers uit de wijk het Keur van Dendermonde steken dezer weken naarstig de handen uit de mouwen om het Peird van ‘t Keer een tweede leven te geven. Het Ros uit 1947 had zijn beste tijd gehad, maar daar komt in aanloop van de Rosse Buurtenstoet eind april verandering in. “Onze Peird zal één van de folkloristische elementen zijn die de stoet mee vorm geven”, zegt Kurt Van der Made, stuwende kracht achter het initiatief. “Het zal blinken als nooit te voren, dynamischer en hedendaagser.”