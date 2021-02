Partner trekt doelbewust handrem op in auto en veroorzaakt ongeval, nadien zet hij het op een lopen maar wordt snel gevat

volleybal Justine D’Hondt (Asterix Avo): “De wil zal groter zijn dan de zenuwen tijdens de bekerfina­le”

18 februari Asterix Avo zit in een goede flow. Net voor de bekerfinale tegen VC Oudegem heeft het team van Kris Vansnick de leiderspositie in de Liga bij de vrouwen veroverd. Het was opvallend met hoeveel zelfvertrouwen de Beverse volleybalvrouwen de laatste wedstrijden stonden te volleyballen. Een bekerfinale is echter totaal iets anders. Dat zorgt voor nog meer kriebels in de buik. Kapitein Justine D’Hondt en haar teamleden willen zondag op hun elan doorgaan.