Parochiale Werken steunt wijkschooltje Hulleken met mooie cheque

Het kleuterschooltje in de Hullekenstraat in Sint-Gillis-Dendermonde is één van de kleinste in de regio, maar bestaat wel al meer dan honderd jaar. In de wijk Lutterzele is het ook vaak betrokken bij de wijkwerking daar. De vzw Parochiale Werken van Lutterzele besliste om het schooltje te steunen. “We hadden wel wat centen veil door de verhuur van onze parochiezaal en geven die graag aan een doel dicht bij huis”, klinkt het. “De keuze viel op het wijkschooltje.”