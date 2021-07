Ouders Rani (23) en Michael (27) na diefstal aan graf van hun overleden zoontje: “Breng alsjeblieft onze spullen terug”

Lewis was net geen drie jaar toen hij op 9 april van dit jaar overleed aan een zeldzame vorm van kanker. De jongen had op zijn 1 jaar al een strijd gevochten en overwonnen tegen de ziekte, maar werd opnieuw ernstig ziek en overleed enkele maanden geleden, een zware klap voor de jonge ouders. Nog een extra klap volgde vorige week toen Rani en Michael merkten dat er twee speelgoedjes aan het graf van hun zoon verdwenen waren op de begraafplaats in Appels. Gisteren merkten ze opnieuw een diefstal op aan het graf van hun zoon. Dit keer ging het om een hond met gele laarsjes aan en enkele bijtjes die bij het graf stonden. “De moto was het eerste speelgoedje dat Lewis zelf had gekozen en dat hij zag staan in de vitrine in de winkel. Het hondje met de gele botjes is ook een verwijzing naar hem omdat onze zoon zelf altijd gele botjes droeg. Beide zaken hebben dus een zeer grote betekenis voor ons”, zegt Rani bedroefd.