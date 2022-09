Oude Vest krijgt make-over: “Maar achterzijde zou beter ook eens aangepakt worden”

Baasrode Zoetighe­den tijdens Schelde­fees­ten spekken kas Chiro Ommekaar

Rijstpap, cake, chocomouse, pannenkoeken en ander lekkers. Dat boden de oudste leden van Chiro Ommekaar Vlassenbroek aan tijdens de jongste Scheldefeesten in Baasrode. Het initiatief bracht centen in het laatje dat de jongeren gebruiken voor hun kamp in de zomervakantie.

21 september