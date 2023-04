Oude schoolgebouwen onder sloophamer en 1.380 vierkante meter onthard: startschot voor realisatie nieuw schooldomein met park in Heirstraat

Eindelijk nieuw onderkomen voor Toneel­kring Verbroede­ring: “Vanaf nu zijn we niet meer enkel acteurs, maar ook cafébaas”

Toneelkring Verbroedering van Grembergen heeft een nieuwe thuis gevonden. Eind 2022 speelden de acteurs voor de laatste keer in hun vertrouwde Zaal Uilenspiegel, nu wenkt het pand van voormalig café ‘t Ros Beiaard. Een officiële opening wordt voorzien in het weekend van 1 mei. “Maar om het gebouw helemaal in orde te krijgen, hebben we crowdfunding nodig”, klinkt het.