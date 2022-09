Oscar Romeroscholen start met opleidingen in eigen scholen

Dendermonde Second Line zorgt voor nieuwe generatie binnen Honky Tonk Jazzclub: “We gaan voor eens iets anders”

In de schoot van de Honky Tonk Jazzclub van Dendermonde is een nieuwe werking opgestaan: Second Line. Een nieuwe generatie wil in de jazzbunker meer jongere en nieuwe fans aantrekken. “Door ook eens iets aparts aan te bieden”, klinkt het enthousiast.

22 september