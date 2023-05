Oscar Romerocollege viert “100 jaar Vakschool” met zeepkistenrace

Afscheid wielrenner Greg Van Avermaet betekent ook einde van fanclub: “Het zijn vijftien heel mooie jaren geweest”

Greg Van Avermaet, profwielrenner en ex-olympisch kampioen, stopt met koersen. Op het einde van het seizoen zal daardoor ook het doek vallen over zijn supportersclub in Grembergen, de woonplaats van Greg. Vijftien jaar lang verzamelde die honderden trouwe fans. “In november volgt nog een groot feest. Dankbaar om wat we allemaal met Greg mogen beleven hebben”, zegt voorzitter Tania De Mey.