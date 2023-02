Oscar Romerocollege krijgt Nic Balthazar op bezoek op Dikketruiendag

Oudegem Jan getuigt na gruwelijke moord op zijn broer Peter (64): “Haar motief? Geld, want dat had ze zelf niet meer”

Peter De Bock (64) uit Oudegem werd afgelopen weekend door zijn vriendin op een gewelddadige manier om het leven gebracht in zijn woning. De familie was al twee dagen ongerust, maar vriendin Martine D.L. (58) bleef maar leugens verzinnen. Zo belde ze Peter zelfs op in het bijzijn van zijn broer, terwijl hij waarschijnlijk toen al overleden was. “Peter was een goede mens met een puur hart, en dat is hem fataal geworden.” Jan, zijn broer, vertelt hoe Martine van Peter profiteerde.

