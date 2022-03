Oscar Romerocollege decor voor campagnefilmpje dat mensen uitdaagt om leraar te worden

DendermondeMaandagmiddag is de nieuwe campagne “Lesgeven is alles geven” gelanceerd door minister van onderwijs Ben Weyts. Daar hoort een promovideo bij die mensen uitdaagt om leraar te worden. Met échte leerlingen en échte leerkrachten in de hoofdrol. En die komen allemaal van het Oscar Romerocollege in Dendermonde, waar de opnames plaatsvonden.

Het tekort aan leerkrachten wil Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts op verschillende manieren aanpakken. Zo werd de voorbije jaren al geprobeerd om de job van leraar aantrekkelijker te maken, door onder andere arbeidsvoorwaarden te verbeteren en meer ondersteuning in de klassen te voorzien. Met een nieuwe imago- en rekruteringscampagne “Lesgeven is alles geven” wil Weyts nu de instroom naar de job van leerkracht vergroten. Een promovideo moet de mooie en unieke aspecten van de job in de verf zetten en zo mensen warm maken om in het onderwijs te stappen. “We dagen mensen uit om het verschil te maken voor leerlingen”, zegt Weyts.

Wie de campagnevideo bekijkt ziet beelden van het Oscar Romereocollege. Voor het filmpje worden immers alleen maar authentieke beelden van echte leerkrachten en echte leerlingen gebruikt. “Twee dagen lang zijn ze voor deze promovideo bij ons op school komen filmen”, zegt directeur Tomas De Wilde. “Daarbij werd gefilmd op de verschillende campussen van onze school, van de basisschool over onze technische ateliers tot in het algemeen secundair. Onze leerkrachten en leerlingen waren heel enthousiast om hier aan mee te werken.”

Volledig scherm Alle opnames voor de promovideo werden in het Oscar Romerocollege gemaakt, onder andere in de klas fysica. © Geert De Rycke

Het dynamisch filmpje werd maandag dan ook in primeur in het Oscar Romerocollege voorgesteld. Minister Weyts moest op het laatste nippertje verstek geven, want hij zit in quarantaine omdat het coronavirus hem te pakken heeft. Dat werd opgelost met een online verbinding.

De spots, en bijhorende advertenties, zullen de komende drie schooljaren te zien zijn op sociale media, op televisie en in bioscoopreclames. “Onze leerlingen en leerkrachten zullen dus over heel Vlaanderen te zien zijn”, zegt algemeen directeur Joeri Deblauwe. “We zijn er erg trots op dat onze school het decor mocht vormen voor deze campagne. Het is een goede zaak dat de job van leerkracht positief in de kijker wordt gezet.”

Volledig scherm Het filmpje werd maandag in primeur in het Oscar Romerocollege voorgesteld. © Geert De Rycke