Opvolging van hartpatiënten in AZ Sint-Blasius voortaan ook digitaal

In het Algemeen Ziekenhuis Sint-Blasius van Dendermonde zullen patiënten van een hartfalen voortaan digitaal opgevolgd worden. Ze moeten daardoor hun gewicht en bloeddruk niet meer bijhouden in een papieren dagboek.

Omdat het bij patiënten van een hartfalen belangrijk is om hun gewicht en bloeddruk goed op te volgen, noteerden mensen in behandeling bij het hartfalencentrum van AZ Sint-Blasius die gegevens tot nu toe dagelijks in een papieren dagboek. Tijdens de raadpleging bij de cardioloog of hartfalenverpleegkundige werden die gegevens dan besproken. Maar deze manier van werken gaat nu de digitale weg op.

Om dat mogelijk te maken, werkte het hartfalencentrum samen met de IT-dienst van het ziekenhuis. Zo werd een systeem ontwikkeld om de informatie via Mynexuzhealth digitaal te verzamelen. “De patiënten kunnen van thuis uit informatie sturen naar hun patiëntendossier, via hun smartphone of computer”, zegt hoofdarts Kristof Van den Hauwe. “Een test met een aantal patiënten leverde positieve ervaringen op. Daarom werd beslist om de toepassing nu ter beschikking te stellen van een brede groep hartfalenpatiënten.”

Volgens het ziekenhuis zijn er veel voordelen. Zo kan het medisch dagboek digitaal invullen snel en eenvoudig. De informatie is ook direct beschikbaar voor de arts en verpleegkundige, zodat die meteen kan bijsturen waar nodig. Ook de huisarts van de betrokken patiënt kan de digitaal geregistreerde parameters mee opvolgen. “In de toekomst zullen ook andere andere medische disciplines met zo’n toepassingen starten”, zegt Van den Hauwe. “Hiermee zetten we een verdere stap naar digitalisering van zorg.”

Voor wie niet digitaal vaardig is, blijft het papieren dagboek een alternatief. Maar voor wie het wel wil leren, zullen workshops plaatsvinden in maart en april. Info: www.azsintblasius.be/blasiusacademie of 09/267.57.35.

