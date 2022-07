Opvoedingspunt zorgt voor Speelbabbel op campus De Kroon

“Speelbabbel” is erop gericht om ouders van peuters hun ervaringen te laten delen met elkaar. Elke vierde zaterdag van de maand zijn ze met hun kindjes welkom om te ravotten op de campus van het Huis van het Kind De Kroon, aan de Kroonveldlaan in Dendermonde. Iedereen kan vrij in en uit lopen en blijft zolang het past. De Speelbabbel is te bezoeken van 10 tot 13 uur. Ook op zaterdagen 24 september, 22 oktober en 17 december volgen nog gelijkaardige initiatieven. Info: 052/27.27.93 of www.huisvanhetkind-dekroon.be.