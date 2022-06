Opruimactie in fietsenstallingen station: “Meer capaciteit creëren”

De NMBS plant regelmatig een opruimactie in de fietsenstallingen. Op woensdag 22 juni vindt een volgende plaats. Om te weten welke fietsen weggehaald kunnen worden, zijn er controlelabels aangebracht. Als die labels er op de dag van de opruimactie nog hangen, is het zeker dat de betrokken fiets in aanmerking komt voor opruiming. Ook fietsen zonder zadel, stuur of wielen zijn door het Fietspunt, dat toezicht houdt in de fietsenstallingen, gemarkeerd. De lokale politie roept pendelaars op om er goed op te letten of hun fiets niet gelabeld is. “Belangrijkste bedoeling is ervoor zorgen dat pendelaars de beschikbare capaciteit van de fietsenstallingen optimaal kunnen benutten en dat er voldoende comfort is voor de gebruikers om fietsen te stallen”, klinkt het.