OPROEP. Ode (8) vergeet lievelingsknuffel in hotel aan Turkse Riviera. Breng jij Konijntje terug naar België?

Een koffer vol leuke herinneringen nam Kathelyn Van Coppenolle uit Oudenaarde mee naar huis na haar vakantie in Turkije, maar in die valies zat helaas niet de lievelingsknuffel van haar kleindochter Ode (8). Het meisje vergat Konijntje in het hotel waar ze samen met haar grootouders en mama een week logeerde. Het resort maakt geen aanstalten om de grote vriend van het kind naar België terug te sturen. En dus doet de oma een beroep op de HLN-lezer. Breng jij Konijntje terug naar België?

De Vlaamse Ode (8) en haar familie verbleven van 17 tot 24 juli aan de Turkse Riviera. Inmiddels is het gezelschap weer thuis, maar voor de knuffel van het kind duurt het verblijf in het Mirage Park Resort in Kemer nog even voort. “Na onze thuiskomst merkten we dat onze kleindochter haar lievelingsknuffel niet bij zich had. We hebben vergeefs gezocht en uiteindelijk contact opgenomen met het hotel waar we logeerden. Daar is de knuffel gevonden.”

Opgelost, zou je denken. Maar niets is minder waar.

Vrienden of familieleden kunnen de knuffel komen ophalen, stelt het Mirage Park Resort als oplossing voor.

“Het hotel wil de knuffel niet opsturen”, doet Kathelyn haar relaas aan onze redactie. “Zelfs niet als wij alle kosten voor onze rekening nemen.” Vrienden of familieleden die in Antalya logeren, kunnen de knuffel komen ophalen, stelde het Mirage Park Resort als oplossing voor. Maar dat is geen optie voor Kathelyn en haar familie. Zelf nog een keer naar Turkije reizen zit er ook niet in. Dilemma, want “onze kleindochter zou zeer gelukkig zijn als ze haar knuffel terug zou hebben”.

Konijntje is de knuffel waarmee Ode iedere nacht slaapt. De eerste nacht zonder het troeteldier was het dus drama, vertelt de oma. “Intussen weet ze dat Konijntje nog in Turkije is en hoopt ze dat hij terug zal komen.” Hoe dan? Dankzij jouw hulp.

Verblijf je momenteel in het Mirage Park Resort in Kemer of daar in de buurt? Of reis je binnenkort naar ginder? Dan kan je Ode (8) helpen door Konijntje in het hotel op te halen en terug naar België te brengen. Daarbij dringt stilaan ook de tijd, want net vandaag liet het hotel weten dat ze de knuffel maar een maand zal bijhouden. Kan jij helpen? Neem dan contact op met Kathelyn via dit telefoonnummer: 0032 498 10 76 23.

