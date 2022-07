Oppositiepartij Vooruit start samen met bewoners petitie tegen sluiting Zilverpand

Begin deze maand maakte het Dendermondse stadsbestuur haar beslissing bekend om de zeventig serviceflats in het Zilverpand aan de Nieuwburcht te sluiten. Tegen 2026 moet de laatste bewoner er buiten, voor het lokaal dienstencentrum dat in het complex gehuisvest is wordt een andere locatie gezocht. Het veertig jaar oude gebouw blijkt totaal versleten en geteisterd door betonrot. Volgens het schepencollege is het complex niet te renoveren en is ook een nieuwbouwproject geen optie.

De beslissing kwam als een mokerslag bij de ongeveer honderd bewoners van Het Zilverpand. Steun krijgen ze van oppositiepartij Vooruit. Raadsleden van die partij uitten al hun ongenoegen tijdens de jongste gemeenteraad en gingen nu ook op bezoek in het Zilverpand om er te luisteren naar de bewoners. Nu wordt ook een petitie opgestart. De papieren versie zullen de bewoners van het Zilverpand mee uitdragen. Er komt ook een versie die online te tekenen is.

“We pleiten in verband met de aangekondigde sluiting voor een uitstel na 2026", zegt fractieleider Niels Tas. “We begrijpen ook niet dat de stad pertinent weigert om een nieuw project op te starten. Wij vragen een engagement om te investeren in nieuwe publieke assistentiewoningen als alternatief voor de sluiting van het Zilverpand.”

Volgens schepen van sociale zaken Tomas Roggeman (N-VA) treft ook Vooruit schuld rond de slechte staat waarin het gebouw van het Zilverpand zich nu bevindt. “Vooruit had beter zelf plannen gemaakt voor een nieuwbouw toen zij zelf tien jaar geleden aan zet was in de bestuursmeerderheid van de stad en het OCMW”, zegt hij in een reactie op de petitie. “Nu is het te laat: een eventuele nieuwbouw kan onmogelijk op enkele jaren klaar zijn. Als een petitie het Zilverpand veertig jaar jonger kon maken en het betonrot kon weghalen, ik tekende onmiddellijk mee. Maar dat is jammer genoeg niet het geval.”