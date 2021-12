Opnieuw spoorloper aan overweg in Sint-Gillis-Dendermonde: derde geval in maand tijd

Oudegem Elektrici­teits­ka­bel tegen gevel van woning vat vuur

In de Kloostergoedstraat in Oudegem is zondagochtend rond 6.45 uur een brand ontstaan tegen een gevel van een woning. Een elektriciteitskabel in een kast vatte er vuur en was onder de dakgoot gekropen, maar de schade bleef beperkt.

