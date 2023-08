Opnieuw scheepvaartverkeer mogelijk langs gezonken schip in Grembergen: “Berging gebeurt zo snel mogelijk”

Maandag zonk een vrachtschip geladen met bakstenen in de Schelde in Grembergen. Aanvankelijk werd gevreesd dat het scheepvaartverkeer hierdoor dagenlang gestremd zou zijn maar intussen is dat verbod opgeheven. “Sinds 8.30 uur vanochtend mogen er opnieuw schepen passeren maar wel onder voorwaarden. Er zijn peilingen gebeurd waardoor we de precieze locatie kennen van het wrak. Dat ligt diep genoeg om scheepvaartverkeer terug toe te laten. Dat kan twee keer per dag een aantal uur bij hoog tij. Er is geen beperking wat diepgang betreft.”