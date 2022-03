Opnieuw grootschalige controle met verschillende organisaties aan industrieterrein Dendermonde

Dendermonde RESTOTIP. Bar Zeta: heerlijk, originele lunch in bijzonder kader

Lekkere drankjes, creatieve hapjes en taart en elke middag een nieuwe verse dagschotel. Daarmee zet Alicia Van Hove (29) haar Zeta Bar and Beyond in hartje Dendermonde op de kaart. Wij gingen proeven. De charmante bediening van Alicia’s broer Emile kregen we er zomaar bovenop.

10 maart