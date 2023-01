Opnieuw geld en juwelen gestolen bij nieuwe woninginbraak

Dendermonde Een half miljoen extra voor verenigin­gen met bouwplan­nen, maar duurder sporten: dit verandert er in Dendermon­de in 2023

2023 belooft een uitdagend jaar te worden met dank aan de inflatie, ook in Dendermonde. Sporten wordt duurder in de stad, maar om bouwprojecten van verenigingen te steunen komt er dan weer extra geld. Wij lijsten voor u op wat het nieuwe jaar voor u, Dendermondenaar, brengt. En wat u zal voelen in uw portemonnee. Een greep van wijzigingen op een rij.

12 januari