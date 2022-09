Opnieuw brand bij papierfabriek in Oudegem, verschillende brandweerkorpsen aanwezig

De oproep bij de brandweer werd gemeld omstreeks 16.30 uur, maar vermoedelijk was de brand dus al veel eerder ontstaan in de fabriek en probeerden ze het zelf nog te blussen. Omdat het vuur zich verder bleef verspreiden werden nadien toch de hulpdiensten gebeld. De brandweer van Dendermonde, Lebbeke, Zele en Berlare kwamen ter plaatse om de brand te bestrijden. Het gaat opnieuw om een heleboel verpakkingen karton die vuur gevat hebben, waardoor de brandweer nog heel wat werk zal hebben alvorens alles geblust is. Om voldoende water te hebben werd er ook een slang in de Dender vlakbij gelegd om zo water te kunnen oppompen. De wind blaast op dit moment richting Lebbeke, Oudegem en Mespelare en dus moeten bewoners daar hun deuren en ramen gesloten houden.

Wat de brand heeft veroorzaakt is niet duidelijk, maar het is niet de eerste keer dat er daar brand uitbreekt. Eerder dit jaar in mei brak er ook al brand uit aan een transportband. De brandweer was toen ook enkele uren in de weer. In 2020 brak er een zeer hevige brand uit op het bedrijf, en had de brandweer ook enkele dagen nodig om alles te blussen. Twee weken voor de zware brand in 2020 was er ook al een brand op de fabriek, en ook het jaar daarvoor was er een hevige brand op de fabriek. Na de eerste brand werden er verschillende maatregelen genomen die zeker hun vruchten hebben afgeworpen. Over de oorzaak van deze brand is op dit moment nog niets bekend.