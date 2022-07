Opnieuw Boonwijkkermis na twee jaar verplichte pauze: “Goesting is bijzonder groot”

DendermondeHet Boonwijkcomité zit in de laatste voorbereidingen om er het eerste weekend van augustus opnieuw een weekend vol plezier van te maken. Twee jaar lang hebben ze er op moeten wachten, en in die tijd verloren ze hun voorzitter Willy Van den Steen. “Hij was de bezieler van dit alles, maar hij kan op zijn twee oren slapen dat wij alles verderzetten", zegt Marianne Lissens.

Twee jaar heeft het comité er op moeten wachten, maar nu pakken ze weer uit met een goed gevuld programma van 5 tot en met 8 augustus. Het is de eerste editie zonder bedenker Willy Van den Steen, die in oktober 2020 op 72-jarige leeftijd is overleden. “Het is de eerste keer dat we alles zonder hem organiseren”, zegt nieuwe voorzitter Marianne. “Natuurlijk missen we hem nog steeds omdat we alles met hem samen hebben gedaan al die jaren, maar we zullen hem nooit vergeten.”

Willy krijgt ook een vermelding op het programmaboekje van de kermis en ze missen hem nog steeds. “Stoppen was helemaal geen optie, want dat zou hij ook niet gewild hebben, dus zetten we graag de weg verder die hij heeft opgestart en blijven we ook volop inzetten op de kermis zoals hij het zou gewild hebben", klinkt het.

Het bestuur blijft intussen ook maar groeien en er zijn ook heel wat jongere leden bijgekomen zodat de kermis nog zeker een lange toekomst heeft. “Zij engageren zich volop en dat kunnen we alleen maar toejuichen.” Het programma is opnieuw goed gevuld met de vaste waarden zoals het mosselfestijn en verschillende optredens en leuke randanimatie”, klinkt het. Naast de vaste waarden hebben de jongere generatie ook voor het eerst gezorgd voor een grote fuif in de tent. “Dit is nieuw maar we zullen hier zeker ook zorgen voor heel wat sfeer en ambiance in de tent", klinkt het.

Ook de rommelmarkt staat terug op het programma, en zal ook een groot succes zijn. Na twee jaar lange pauze zijn er een pak meer inschrijvingen dan andere jaren, en dus beloofd het een groot succes te worden. “Wij hebben er zo enorm veel zin in, we hebben er lang op moeten wachten en iedereen staat te popelen om nog eens te kunnen feesten samen met elkaar.”

De Boonwijkkermis zal traditioneel afgesloten worden met een vuurwerk in het park. “We hebben toestemming gekregen van de stad om het vuurwerk af te steken, dus dat is alleen maar goed nieuws", klinkt het. “De boonwijkkermis blijft een groot familiegebeuren, en daar zijn we alleen maar trots op", besluit Marianne.

