Opnieuw beelden van overtreding aan spooroverweg in Dendermonde: auto’s staan stil tussen sporen

Sint-Gillis-bij-DendermondeAan de spooroverweg in de Hullekenstraat in Sint-Gillis-Dendermonde zijn opnieuw beelden opgedoken van twee auto’s die de gesloten overweg genegeerd hebben. Zij staan naast elkaar te wachten tussen de sporen, terwijl een trein rakelings achter hen passeert. De politie kan aan de hand van de beelden beide personen verbaliseren.

De beelden zijn al een tijdje geleden gemaakt en dateren van 22 oktober 2021. Op de beelden is te zien dat twee auto’s naast elkaar staan, waarvan een dus in de verkeerde richting, tussen twee sporen door, waar ze eigenlijk niet mogen staan. Enkele seconden later passeert er een trein achter hen door. Wanneer de slagbomen terug naar boven beginnen gaan vertrekken de wagens meteen opnieuw.

De video komt nog geen 24 uur later boven water nadat er eerder beelden waren opgedoken van een vrouw die met haar kind in de arm de overweg dwarst. Naast haar een jongen op een step gevolgd door een oudere man op de fiets. De beelden zorgden voor heel wat ophef voor het levensgevaarlijke manoeuvre dat ze daar deden. De politie is ook een onderzoek gestart naar die beelden om de personen te identificeren.

Volgens een buurtbewoner gebeuren er vaak dit soort feiten en kan hij al meerdere overtredingen zien. “De overweg is vlakbij een school en sluit regelmatig. Het komt zelf vaak voor dat auto’s nog op de sporen staan als de overweg al dicht gaat en dan krijg je dit soort situaties zoals in het filmpje", klinkt het. “In dit geval zijn het zelf twee auto’s. Oudere voetgangers raken soms zelf niet in een keer over en blijven dan ook in het midden staan wat zeer gevaarlijk is.”

Deze beelden zijn al iets ouder, maar ook hier kan de politie nog optreden en de bestuurders verbaliseren. “Aan de hand van de beelden is dit zeker mogelijk om te doen", bevestigt korpschef Patrick Feys. Hij laat ook weten dat ze samen met infrabel zullen kijken om acties te doen aan deze overweg om dit gedrag een halt toe te roepen.

Infrabel is geschrokken dat er opnieuw beelden opduiken aan de spoorwegovergang. “Al jaar en dag sensibiliseren wij om deze situaties te vermijden, maar uit een rondvraag blijkt ook dat mensen het risico soms liever nemen om toch door te rijden en daarna misschien in de problemen te komen", vertelt Thomas Baeken. “Wij kunnen niet meer doen dan sensibiliseren acties blijven voeren, maar daarnaast is iedereen verantwoordelijk voor zijn eigen daden. Onze infrastructuur is heel veilig, er zijn slagbomen, lichten en een geluidssignaal, meer kunnen we niet doen om de mensen te waarschuwen dat er een trein aan komt.”

Infrabel heeft de bedoeling om zoveel mogelijk overwegen te sluiten, maar dat moet haalbaar zijn. Of deze overweg zomaar kan gesloten worden is zeer moeilijk te bepalen. “Het begint in de eerste plaats bij gezond verstand van de mensen. We kunnen werken met politie en securail om dit soort overtredingen tegen te gaan, maar in de eerste plaats ligt de keuze vooral bij jezelf. Je weet dat het niet mag dus doe het dan ook niet. Op dit soort overtredingen staan bijzonder zware straffen en kan je zelf je rijbewijs verliezen”, zegt Thomas Baeken.

