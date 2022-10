Opendeur na verhuis schrijnwerker David Simon levert mooie cheque op voor kinderfonds De Tondeldoos

De schrijnwerkerij, gespecialiseerd in maatkasten, was aanvankelijk in Baasrode gevestigd, maar de groei van de zaak zette David Simon en Kim Van Duysen aan om naar een groter onderkomen te verhuizen. Dat werd gevonden aan de Stuifstraat in Appels. Om de verhuis te vieren werden klanten, familie en vrienden uitgenodigd in de nieuwe zaak. Ondertussen werd een tombola georganiseerd om geld in te zamelen voor een goede doel”, zegt Van Duysen. “Hierdoor kunnen we een cheque van 1.500 euro schenken. We kozen voor kinderfonds De Tondeldoos, dat kinderen uit kwetsbare gezinnen in Dendermonde helpt.” De cheque werd overhandigd in de loods van De Tondeldoos, waar het kledij en ander materiaal voor gezinnen in nood verzameld.