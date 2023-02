Open Vld pleit voor invoeren van stadsmunt

Dendermonde Auto gaat in vlammen op in afgesloten garage: voertuig brandt volledig uit

Op de Leopoldlaan in Dendermonde is zaterdagavond een voertuig uitgebrand in een afgesloten garagebox. Het voertuig liep zware schade en is rijp voor de schroothoop, maar door het gebrek aan zuurstof ging de brand wel vanzelf uit waardoor andere voertuigen geen schade opliepen.

4 februari