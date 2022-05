Opbouw tribunes voor Ros Beiaardommegang van start

Dendermonde Ziekenhuis opent Bladertuin: “Groene oase om tot rust te komen”

Het domein van Algemeen Ziekenhuis Sint-Blasius aan de Kroonveldlaan in Dendermonde beschikt voortaan ook over een Bladertuin. “Een groene oase om tot rust te komen”, klinkt het. De feestelijke opening vond plaats in bijzijn van alle partners die het project mee hielpen verwezenlijken.

13 mei