Ook al komt gemeenteraad weer fysiek samen: vergaderingen voortaan online te volgen via livestream

Dendermonde Snelheids­dui­vel krijgt rijverbod: “Moest me haasten om online vergade­ring mee te volgen”

T.V. stond dinsdagochtend terecht in de politierechtbank in Dendermonde na een stevige snelheidsovertreding in de bebouwde kom. Hij reed er 81 kilometer per uur in plaats van de toegelaten 50 kilometer per uur. “Ik had een online vergadering en moest me haasten om niet te laat te komen", aldus T.

8 maart