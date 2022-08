Onze weekendtips voor het Waasland en Dendermonde: van een openluchtmusical tot een reuzenstoet

Dendermonde/Buggenhout Camerata Producti­ons zoekt acteurs voor schoolto­neel Othello

Camerata Productions, dat regelmatig theaterproducties opzet in Buggenhout en Dendermonde, plant in het kader van haar scholenwerking een nieuwe, educatieve voorstelling. Voor ‘Othello - In de naam van de liefde!’ worden nog acteurs gezocht. De casting is voorzien in september.

16 augustus