“Onze roze wolk is een onweer geworden”: baby Louize (2 maanden) moet twee operaties ondergaan door hersentumor van vier centimeter

Dendermonde AZ Sint-Blasius ontvangt eerste vaccins voor woonzorg­cen­tra ruime regio: “Volgende week nog versnel­ling hoger”

5 januari In een grote koelkast in het labo van Algemeen Ziekenhuis Sint-Blasius van Dendermonde liggen momenteel de eerste vaccins tegen het coronavirus te ontdooien. In een speciale diepvriezer liggen nog eens ruim 5.800 vaccins te wachten. En volgende week komt daar nog een grotere lading bij. “Dan schakelen we over op een hogere versnelling”, weet hoofdapotheker Josefine Van Laere. Politiebewaking incluis.