“Onze roze wolk is een onweer geworden”: baby Louise (2 maanden) moet twee operaties ondergaan door hersentumor van vier centimeter

Dendermonde/BerlareStephanie Heirweg (26) en David Vermeir (32), ouders van de kleine Louise, kunnen momenteel alle steun gebruiken. En daar roepen ze ook toe op via de Facebookpagina Pray for Louise. Bij de amper twee maanden oude baby is net een hersentumor ontdekt. “Twee broodnodige operaties zijn nodig om die te verwijderen, met risico dat ons meisje daarbij het leven laat”, weten de ouders. Een eerste operatie is voorzien volgende week.