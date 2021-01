“Onze roze wolk is een onweer geworden”: amper twee maanden oude baby Louise moet twee operaties ondergaan tegen hersentumor van 4 centimeter

Dendermonde Ros Beiaard krijgt hoofdrol in nieuw avontuur van Jommeke: stripver­haal moet tegen juni klaar zijn

13:35 Dendermonde vereeuwigd in een stripverhaal, met stripheld Jommeke en het Ros Beiaard als hoofdrolspelers. Dat stripalbum is momenteel in de maak. In juni zal het in de winkel liggen. “Onze ommegang is uitgesteld naar 2022, maar deze zomer trekt Jommeke wel op avontuur met de Vier Heemskinderen”, zegt een enthousiaste burgemeester Piet Buyse (CD&V).