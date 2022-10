Onze fotograaf laat de Smurfen bos veroveren en dat levert leuke plaatjes op

Dendermonde Beloofde vernieu­wing stationsge­bouw opnieuw uitgesteld: werken alweer met drie jaar uitgesteld tot 2025

Er is alweer slecht nieuws voor de vernieuwing van het station in Dendermonde. Na eerder jarenlang uitstel, blijkt nu dat de werken nog maar eens met drie jaar uitgesteld worden. Ten vroegste in 2025 zal er van een uitvoering van het project sprake zijn, en dat terwijl er al sinds 2016 een concreet plan klaar is. “Voor mindervalide mensen blijft het station dus nog jaren ontoegankelijk.”

18 oktober