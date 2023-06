Onveilig rijgedrag met cocktail van drugs levert geldboete en rijverbod op voor beklaagde

Forum Cultuur maakt wensen voor toekomstig cultuurbe­leid bekend

Het Forum Cultuur, cultuuradviesraad in Dendermonde, heeft haar verlanglijstje voor het toekomstig cultuurbeleid klaar. Dat stelden ze voor aan de Dendermondse politieke partijen, in de hoop dat die het binnenkort opnemen in hun verkiezingsprogramma.