Onttrekkingsverbod onbevaarbare waterlopen uitgebreid: geen water halen uit Molenbeek en Schelde

Door de aanhoudende droogte en de zeer lage waterpeilen heeft de provincie Oost-Vlaanderen een onttrekkingsverbod afgekondigd voor een aantal bijkomende zones van onbevaarbare waterlopen en publieke grachten. Dat komt bovenop het semi-permanent onttrekkingsverbod in de ecologisch zeer kwetsbare waterlopen van Oost-Vlaanderen dat al van kracht was. Het verbod blijft tot zolang de waterpeilen niet hersteld zijn. Voor Dendermonde gaat het over over de Molenbeek en Plankebeek en over Schelde van aan de monding met de Molenbeek/Grotebeek en de monding met de Oostveergote.