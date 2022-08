Ontmoetingsfeesten in nieuw jasje: “Met hulp van vele verenigingen”

Sint-Gillis-Dendermonde Stad geeft Masterplan Vondelbeek­val­lei vorm: inwoners mogen mee nadenken over sportieve en groene long

De huidige sportcampus uitbreiden en in de Vondelbeekvallei één groot groen-recreatief gebied laten ontstaan. Dat is het opzet van het Dendermondse stadsbestuur met het “Masterplan Vondelbeekvallei”. Dendermondenaren mogen mee hun zeg doen over de toekomstplannen.

22 augustus