Ongeval met jeep brengt lockdownfeest in Dendermonde aan het licht

DendermondeHet ongeval met een jeep in de Zavelputten in Dendermonde afgelopen weekend krijgt nog een pittig vervolg. Op het moment van het ongeval was er een lockdownfeestje aan de gang met ongeveer 14 personen. Zij staken een kampvuur aan en dronken er stevig op los. “Het is wraakroepend dat dit gebeurde en wij zullen er alles aan doen om iedereen te identificeren en om een dossier over te maken aan het parket”, zegt korpschef Patrick Feys.

Het lockdownfeestje vond afgelopen weekend plaats, maar de feiten kwamen pas nu aan het licht. Zondagochtend werd de politie en de brandweer opgeroepen voor een jeep die in de vijver aan de zavelputten was terechtgekomen. Snel daarna kwamen via Snapchat verschillende filmpjes van het feestje bij onze redactie terecht. Daar waren verschillende jongeren aanwezig die zich duidelijk niet veel aantrokken van de maatregelen en een stevig feestje bouwden in het natuurgebied. De drank vloeide rijkelijk en er waren ook verschillende auto’s en muziek aanwezig.

De aanwezige personen hadden een lading hout mee om een kampvuur aan te steken in het natuurgebied. Hierbij werd gebruik gemaakt van benzine om het vuur extra aan te wakkeren. De feestvierders hadden ook vuurwerk en zelfs Bengaals vuur bij dat werd afgestoken en in het vuur gegooid. Er zijn ook beelden van de ochtend nadien, beelden van de politie die de jeep vinden én hoe de agenten de nodige verwijten krijgen.

Wij legden de beelden voor aan de politie van Dendermonde. Daar bevestigen ze de feiten en laten ze ook weten dat de beelden in hun bezit zijn. “We waren inderdaad op de hoogte van de beelden en zijn een onderzoek gestart naar de aanwezige personen om hen te identificeren”, vertelt korpschef Patrick Feys. “Dit soort gedrag is er los over en kunnen we absoluut niet tolereren. Iedereen wringt zich op dit moment in bochten om met de kerstdagen op een aparte manier te kunnen vieren, maar door dit soort zaken gaan de coronacijfers er alleen maar opnieuw op achteruit met mogelijk gevolgen”, klinkt het.

Kwaad bloed

De politie wil het onderzoek dan ook grondig voeren en overmaken aan het parket. “Ze hebben het bijzonder bont gemaakt in het natuurgebied. Niet alleen het feest, maar ook het maken van vuur en het gebruiken van benzine is bijzonder wraakroepend. We keuren dit soort feiten absoluut niet goed. De dingen die daar gebeurd zijn, zetten veel kwaad bloed bij de inwoners die zich wel aan de regels houden”, bevestigt Patrick Feys.

Via de filmpjes op Snapchat hebben ze al verschillende personen die aanwezig waren op het feestje kunnen identificeren. Een van de aanwezigen op het lockdownfeestje was op 2 november van dit jaar ook al eens in overtreding. Hij reed toen zwaar onder invloed een pick-up van een vriend perte totale op een betonnen elektriciteitspaal in de Molenkouterstraat in Schoonaarde, de vriend lag toen overigens bewusteloos op de achterbank omdat hij te veel gedronken had. De politie wil dit niet bevestigen of ontkennen.